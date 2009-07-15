Розкрито процес виникнення пандемії грипу серед людей

Вірус свинячого грипуГрупа вчених із США та Китаю з`ясувала, що пандемії грипу серед людей не виникають раптово: їх появі передує циркуляція майже готових пандемічного штамів вірусу серед людей і тварин.

На думку експертів, попередньо розрахувавши цей підготовчий етап, можна знизити збитки від пандемії або навіть запобігти її.

Автори дослідження вивчали три різновиди вірусу, які викликали три найпотужніші пандемії грипу в 20 столітті: у 1918 році - вірус H1N1, або іспанки, в 1957 році - H2N2, і в 1968 році - H3N2.

"Ці пандемії були пов`язані з появою і успішної адаптацією до людей нового субтипу гемаглютиніну - вірусного білка, що відповідає за проникнення вірусу в клітини, що відбувається з тваринного джерела. Незважаючи на стурбованість світового співтовариства, пов`язану з появою нової пандемії грипу A/H1N1 , шляхи появи пандемічних штамів залишаються невідомими ", - зазначають вчені.

Роберт Вебстер з університету Гонконгу та його колеги проаналізували генетичні характеристики трьох пандемічних вірусів та їх близьких родичів. Зокрема, вони виявили, що вірус іспанки, який викликав пандемію в 1918 році, циркулювали серед свиней і людей, меншою мірою, з 1911 року. Схожа ситуація виявилася при вивченні джерел штамів, які викликали епідемії в 1957 і 1968 роках.

Вірус іспанки, який викликав пандемію в 1918 році, циркулювали серед свиней і людей, по меншій мірі, з 1911 року "Результати дослідження показують високу ймовірність того, що всі три пандемічного штаму вірусу грипу в 20 столітті могли виникнути в результаті серії обміну генами між різними типами вірусу в період за кілька років до виявлення пандемії ", - стверджують дослідники.

Учені також підкреслюють, що такий інтервал між появою вірусу і пандемією дає владі можливість зменшити збитки від хвороби або навіть запобігти її появу, якщо майбутні пандемії грипу будуть розвиватися за тим же сценарієм. Проте, відзначають експерти, для цього необхідно відслідковувати не тільки мутації, пов`язані з гемаглютиніном, але й інші генетичні характеристики вірусів.

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