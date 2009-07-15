Прості секрети красивого волосся

Засіб 1. Натуральна косметика часто ефективніша, аніж магазинні засоби для волосся. Пропонуємо вашій увазі рецепт коньячної маски, яка подарує вашій шевелюрі шовковистість, блиск, гладкість і здоров`я. Для приготування цієї маски вам потрібно буде узяти одне курине яйце і відокремити білок від жовтка. Після цього, до жовтка слід додати дві ложки коньяку і дві ложки меду. Одержану масу нанесіть на вимите вологе волосся і залиште на десять-п`ятнадцять хвилин, обернувши голову махровим рушником. Після закінчення цього часу маску змивають теплою водою. Завдяки коньяку, який входить до складу маски, поживні компоненти швидко в шкіру голови і структуру волоса і вам не доведеться довго чекати, поки маску можна буде змити.

Засіб 2. Для представниць прекрасної статі, які дуже гордяться темним відтінком свого волосся, незамінним помічником буде кава. Візьміть за правило кожен вечір проводити таку процедуру. У пульверизатор необхідно залити міцний настій чорної кави, що остигнув. Перш ніж розчісувати волосся перед сном, ретельно сбрызните свою шевелюру цим настоєм. Після цього, ретельно розчешіть волосся за допомогою дерев`яного або кістяного гребеня. Важливо відзначити, що розчісувати мокре волосся не можна, тому дайте шевелюрі перед розчісуванням небагато підсохнути. Якщо цього не зробити, що волосся стане ломким, і сіктимуться.

Засіб 3. А ось серед голлівудських зірок великою популярністю останнім часом стала користуватися така незвичайна маска для волосся.

Для її приготування вам потрібно буде узяти одне ківі, два-три перепелині яйця, половину банана, який потрібно розім`яти вилкою до отримання кашки і дві-три їдалень ложки шампанського. Нанесіть одержану маску на волосся і залиште на двадцять-тридцять хвилин, пов`язавши навколо голови махровий рушник. Після закінчення цього часу змийте маску теплою водою. Однією з самих ярих прихильниць цієї маски є Чи відома актриса Джеймі Кертіс.

Засіб 4. Ще одна вельми екзотична маска для волосся готуватися таким чином: м`якоть одного стиглого авокадо слід ретельно розім`яти вилкою, після чого, додати в одержану кашку одну чайну ложку свіжовичавленого лимонного соку і одну чайну ложку меду. Готову масу наносять на волосся на п`ятнадцять хвилин і замотують голову рушником. Після закінчення цього часу змивають засіб теплою водою. Ця маска відмінно живить волосся, додає їм пружність і здоровий блиск. Стежте за собою і будьте красиві!

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