У Японії вилучатимуть органи без згоди померлого та його родичів

Парламент Японії затвердив законопроект, що скасовує низку обмежень на вилучення та пересадку донорських органів.

Схвалений документ скасовує вимогу щодо наявності письмової згоди донора, що помер, і його сім`ї на вилучення органів, дозволяє дитяче донорство, а також дозволяє використовувати органи хворих після констатації смерті кори головного мозку.

До останнього часу в Японії для використання трупного органу трансплантології було необхідно мати не тільки письмову згоду померлого на донорство, але й в обов`язковому порядку одержати додатковий письмовий дозвіл його найближчих родичів. Вилучення органів допускалося тільки після зупинки серця хворого. Це істотно ускладнювало зберігання органів і різко скорочувало час на підготовку до операції.

Обмеження на вилучення та пересадку донорських органів, що діяли до останнього часу, значно сповільнили розвиток японської трансплантології. У даний час за кількістю виконаних трансплантацій Японія в сотні разів відстає від інших розвинутих країн. Щорічно тисячі японських пацієнтів, які потребують пересадки органів, змушені виїжджати в пошуках лікування до США, країн ЄС, а також у Китай та Індію.

medportal.ru