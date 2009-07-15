Від стресу товстішають

Стрес може додати зайвих кілограмів, встановили фізіологи. Вперше медики Гарвардського університету розглянули взаємозв`язок між змінами маси тіла і різними видами психологічного стресу, таких як проблеми на роботі, фінансові труднощі, напружені сімейні відносини і надмірна тривожність. Раніше вчені вже довели, що в умовах економічної нестабільності люди, що переживають сильний стрес, ризикують набути серцевих хвороб, онкологію та гіпертонію. Тепер до цього списку додалися негативні наслідки для фігури і загального здоров`я. Згідно висновкам дослідників, жінок зачеплюють кілька видів стресу: крім переживань через фінансові проблеми, представниці слабкої статі часто нервують і набирають вагу унаслідок сварок з коханими і відчуття соціальної ізоляції через певні життєві обставини. Відмічено, що чоловіки частіше повніють через труднощі ухвалення рішень по роботі і відсутності яких-небудь навиків, необхідних для кар`єрного росту або самоствердження.

Американські терапевти вважають, що в стресовий період люди змінюють свої харчові звички, які у свою чергу можуть привести до змін в масі тіла. Лікарі вважають, що стрес повинен бути визнаний як серйозна загроза не тільки психічному, але і фізичному стану людини, особливо для тих, хто вже має зайву вагу.

ami-tass.ru