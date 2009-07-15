Негативні результати "позитивного мислення"

Спроби практикувати позитивне мислення іноді мають зворотний ефект, стверджують автори публікаціъ в журналі Psychological Science.

Прагнучи поглянути на ситуацію з хорошого боку, люди лише гостріше усвідомлюють, що нещасні.

Автори дослідження - Джоана Вуд і Чі Джон з університету Ватерлоо вважають, що, коли люди чують твердження, що суперечить тому, в чому вони переконані, вони часто не просто реагують скептично, але і стверджуються в первинній позиції. Коли людина чує перебільшені похвали собі, його настрій ще більш погіршується.

Учені протестували рівень самооцінки 68 студентів. Потім їх попросили протягом чотирьох хвилин записувати всі свої думки і переживання. З інтервалом в 15 секунд студенти однієї довільно сформованої групи чули дзвінок. Їх просили при звуці дзвінка говорити собі: "Я - чудова людина".

Як виявилось, люди з низькою самооцінкою після цих 16 сеансів самовихваляння впали в значно похмуріший настрій, ніж ті, кого просили не нагадувати собі про свою чарівність, повідомляє видання. Автори дослідження виступають за нові методи психотерапії, де людину закликають приймати як належне негативні думки і відчуття: спроби подавити в собі негатив тільки все псують.

Zman.com