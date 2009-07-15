Постійна дієта подовжує життя

Навіть люди з нормальною вагою мають їсти менше - такого висновку дійшли учені Національного інституту охорони здоров`я в США.

За наслідками дослідження, опублікованим в журналі Science, у мавп, що сиділи довгі роки на низькокалорійній дієті, ризик смерті від захворювань, пов`язаних із старінням, - раку, серцевих захворювань і діабету - скорочувався більш ніж на дві третини.

Сканування мозку тварин показало, що у мавп, які споживали менше калорій, майже не атрофувалися клітини сірої речовини. Вони навіть виглядали менш дряхлими, і у них були менше зморшок. В цілому, мавпи, що одержували менше калорій, "здаються біологічно більш молодими, ніж тварини, що одержували нормальне харчування", йдеться у доповіді.

При обстеженні групи людей, що практикували низькокалорійну дієту в середньому по шість з половиною років, виявилося, що їх серце працювало так само, як серце людей на 16 років молодше.

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