Донеччина: вводять заходи щодо профілактики кишкових інфекцій

У Донецькій області вводяться невідкладні заходи із запобігання гострим кишковим інфекціям і харчовим отруєнням серед населення.

Як повідомили УНІАН в обласній санітарно-епідеміологічній станції, в регіоні склалася напружена епідемічна ситуація. За 6 місяців цього року зареєстровано більш як 4,8 тис. випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, а також 316 випадків сальмонельозу. При цьому 90% випадків захворювання на гострі кишкові інфекції пов`язані з передачею інфекції через швидкопсувні харчові продукти.

В облСЕС констатують, що кулінарна продукція, що реалізується в торговій мережі, особливо салати, внаслідок порушень санітарних норм небезпечна і не відповідає технічним регламентам за мікробіологічними показниками.

Проведені санітарними службами перевірки виявили, зокрема, що температура повітря в доготувальних і холодних цехах під час виготовлення салатів часто перевищує +27 градусів, при цьому системи кондиціонування повітря виробничих приміщень відсутні, що потенційно сприяє зростанню і нагромадженню мікрофлори в продукції.

В облСЕС відзначають, що в рекреаційних зонах, уздовж автодоріг приватні особи ведуть стихійну торгівлю рибою в`яленою домашнього виготовлення, бутербродами, пиріжками, беляшами з брудних сумок, картонної тари тощо.

Головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО зобов`язав керівників міст і районів, перш за все, припинити видачу суб`єктам господарювання дозвільних документів на право торгівлі курами-гриль, шаурмою, хот-догами й іншою кулінарною продукцією, а також баштанними культурами без узгодження з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Місцевим органам влади спільно з Головним управлінням МВС України в Донецькій області і Службі автомобільних доріг Донецької області належить негайно вжити заходів з ліквідації місць невстановленої торгівлі харчовими продуктами і баштанними культурами.

Головним держсанлікарем області наказано керівникам підприємств з виробництва харчової продукції з 14 липня 2009 року, а надалі - щорічно з 1 червня до 1 жовтня - припинити виробництво і реалізацію салатів, які заправлені майонезом чи сметаною, а також тортів і тістечок з кремом, в яких вміст цукру у водяній фазі становить нижче 60%.

Головний санітарний лікар області вказав встановити суворий систематичний лабораторний контроль за якістю води, яка надходить на харчові підприємства.