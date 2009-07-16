ДТП в Криму - троє у тяжкому стані

Троє з двадцяти травмованих під час зіткнення мікроавтобуса з легковим автомобілем 14 липня в Криму як і раніше перебувають у тяжкому стані.

Разом з тим, загрози їхньому життю немає, повідомив телефоном кореспондентові УНІАН керівник Центру медицини катастроф Криму Олександр ДВОРСЬКИЙ.

Він уточнив, що у відділенні анестезіології з палатою інтенсивної терапії перебувають 48-річний житель Криму, 33-річна росіянка і 19-річна дівчина з Білорусі.

Ще одна білоруска, стан якої напередодні оцінювався як тяжкий, сьогодні перебуває в стані середнього ступеня тяжкості. Жінка лежить у відділенні травматології.

Говорячи про дітей, які постраждали в аварії, керівник кримського Центру медицини катастроф відзначив, що в лікарні залишаються четверо з п`яти маленьких росіян. «Одна дитина виписана, цю дівчинку забрали», - уточнив він.

«Діти постраждали, загалом, найменше. У них забої і садна», - сказав голова Центру екстреної медичної допомоги Криму.

Представник прес-служби Державтоінспекції Криму повідомив телефоном УНІАН, що за фактом автоаварії «проводиться слідство». Також встановлено, що мікроавтобус з пасажирами з Росії, України і Білорусі їхав до Судака.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня близько 7.00 в районі села Донське в Сімферопольському районі автомобіль ВАЗ-2101, водій якого вирішив піти на обгін, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус «Мерседес». Водій ВАЗа загинув на місці аварії, один з пасажирів легкового автомобіля помер у лікарні. Загиблі – жителі Криму.

У ДТП постраждали двоє пасажирів ВАЗ-2101 і 18 пасажирів маршрутки: 10 громадян Росії (серед них п’ятеро дітей), 5 білорусів і 5 українців. Троє з двадцяти травмованих в аварії перебувають на амбулаторному лікуванні.