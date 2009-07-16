Ожиріння - хвороба спадкова

Медики виявили, що ожиріння частіше передається від матері дочці й від батька до сина, ніж чим дітям іншої статі. На думку дослідників причина явища криється не в генах, а у психології.

Науковці з Медичної школи Плімута (США), про роботу яких розповідає ВВС, зробили свій висновок на основі спостереження за 226 американськими сім`ями.

Було встановлено, що ризик появи ожиріння у дочок огрядник мам посилюється вдесятеро, а ризик надмірної ваги у синів товстунів вищий ушестеро.

Висновки медиків дозволять переглянути низку уявлень про те, як саме формується ожиріння та який внесок у його виникнення робить психологічний чинник.

Крім того, якщо раніше вважалося, що товстуни набирають вагу після дорослішання, то робота плімутських дослідників містить протилежні результати - у повних мам частіше зустрічаються навіть восьмилітні дочки з надмірною вагою.

gazeta.ru