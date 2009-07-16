Кому загрожує післяродова депресія?

Кожна вагітна жінка сподівається, що вона благополучно уникне післяродової депресії, але дуже багато молодих матерів не з чуток знають про цей стан, який в гірших випадках може продовжуватися роками. Ви можете знайти і прочитати багато медичної і популярної літератури про післяродову депресію, де часто вона розглядається як медична проблема.

Проте, у виникненні цієї неприємної недуги завжди мають місце два чинники. Перший, звичайно, біологічний - відразу після пологів в організмі жінки починається глобальна гормональна перебудова, різко знижується вироблення гормонів, пов`язаних з вагітністю, також різко підвищується вироблення гормонів, необхідних для успішної лактації, що дає можливість грудного вигодовування, з організму виводиться велика кількість рідини, міняється режим сну і неспання, підвищується апетит...

Здавалося б, такі могутні зміни в організмі жінки невідворотно повинні приводити до емоційних розладів. Проте, післяродова депресія трапляється не у всіх молодих мам. Тут якраз і позначається дія другого чинника - емоційно-психологічного. Сучасні наукові дослідження з психології материнства дозволяють стверджувати, що до післяродової депресії схильні жінки, чиї очікування, пов`язані з материнством, опинилися дуже далекими від реальності.

В даному випадку мають значення декілька ключових моментів в житті жінки:

очікування, пов`язані безпосередньо з дитиною; очікування жінки, зв`язані за допомогою близьких (чоловіка, власних батьків, свекрухи) в догляді за дитиною; готовність узяти на себе відповідальність за новонародженого, зрілість молодої матері.

Про очікування, пов`язані з дитиною, сказано вище. Що стосується очікувань, зв`язаних за допомогою близьких в догляді за новонародженим, то саме вони у молодих жінок часто опиняються завищеними. Чомусь молодим матусям відразу після пологів починає здаватися, що всі близькі з радістю візьмуть на себе максимум турбот про малюка, купатимуть і сповиватимуть його, годуватимуть, виконуватимуть всі домашні справи, вставатимуть до немовляти ночами... У реальності, в більшості випадків, такого не відбувається. Чоловікові потрібно щодня йти на роботу і, бажано, висипатися. Бабусі мають власні плани на життя, власні турботи і приділяють молодій матері і немовляті не всю свою увагу.

З чоловіком варто наперед домовитися про конкретний перелік його обов`язків, які будуть покладені на нього у зв`язку з народженням дитини. У представленому нижче списку перераховані основні справи сім`ї - запропонуєте чоловікові вибрати з цього списку ті, які він готовий узяти на себе, інші ж будуть вашими:

прибирання квартири (удома), включаючи миття посуду, прибирання пилососом і витирання пилу; приготування їжі на весь наступний день (з вечора); прання і прасування білизни; походи по продуктових магазинах; прогулянки з дитиною (коли дозволяє погода).

Такі обов`язки, як годування немовляти, укладання його спати, сповивання і підмивання, гігієнічний відхід - матері краще узяти на себе, а вже якщо чоловік запропонує вам допомогу і в цих справах - ви одержите справжнє задоволення і ще раз переконаєтеся в тому, що у вас чудовий і дбайливий чоловік. На допомогу бабусь краще не розраховувати і не сподіватися із самого початку, і тоді, коли вони запропонують вам допомогу самі, - це буде для вас реальна підтримка і приємний сюрприз.

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