Навчіться робити точковий самомасаж

Іноді трапляється, що раптово починає боліти голова, вухо, зуб... А під рукою, як на зло, немає знеболюючого засобу, і невідкладна «допомога» стоїть в «пробці». Що можна зробити, щоб якось полегшити страждання? Спробуйте застосувати альтернативний метод - точкову рефлексотерапію. При правильній дії на певні точки через 10-15 хвилин ви відчуєте значне полегшення.

Правила виконання точкового самомасажу:

- натискаючи на точку, тримайте палець перпендикулярно, не зрушуючи його. Якщо з`являється пульсація, значить, масаж виконується правильно;

- не можна тиснути на точку різко, рухи повинні бути ритмічними, але плавними;

- не слід зачіпати місця пошкоджень або запалень шкіри, ділянки зі свіжими рубцями;

- не можна впливати на місця проходження крупних кровоносних судин, на лімфатичні вузли, на ділянку паху, пахв і молочних залоз;

- дихання при точковому самомасажі повинне бути повільним і глибоким, так швидше пройдуть спазми і болі;

- не слід масажувати одну і ту ж крапку довше 10 хвилин, а одну ділянку тіла - довше 15 хвилин. Дуже тривалий масаж може привести до погіршення самопочуття.

Нормалізуємо тиск. При раптовому тупому і ниючому головному болі, хвилеподібних больових нападах, перш за все, потрібно знайти больову точку. Для цього самостійно зробіть «діагностику» подушечками пальців і знайдіть точку, при натисненні на яку біль особливо посилюється. А потім обертальними рухами сильно натисніть на неї кілька разів. Через декілька хвилин біль «відпустить».

Якщо причиною болю є підвищення артеріального тиску, спробуйте його нормалізувати - туго обмотайте кінчик великого пальця руки еластичною резинкою на 5-7 хв, після цього різко зніміть її.

Рятівна точка від зубного болю. Знаходиться вона на тильній стороні кисті в улоговинці між основою великого пальця і вказівного. Масажуйте цю точку протягом 5-10 хвилин. Але врахуйте, не варто впливати на неї вагітним жінкам, можна спровокувати появу переймів раніше терміну.

При невралгії лицьового нерва, болі в щелепі і горлі. Впливайте на точку, розташовану між верхньою і нижньою щелепами. Знайти її не складно: міцно стисніть щелепи, точка трохи виступить вгору.

При болісних болях в вусі. Знайдіть точку «слухання», розташовану в поглибленні біля слухового проходу, і подушечками пальців зробіть легке натискання. Вище на один сантиметр знаходиться точка «слухові ворота». Її самомасаж зніме не тільки неприємні відчуття в вусі, але і позбавить від головного і зубного болю.

Ще одна вушна точка - «возз`єднання слуху» - розташовується на один сантиметр нижче за точку слухання, вона знімає вушний, зубний і головний біль. Четверта точка - «заслін від вітру» - знаходиться за мочкою вуха і швидко справляється з болем у вухах, в горлі, а також знімає спазми у ділянці обличчя.

Для того, щоб позбавитися болю, викликаного попаданням у вухо води, а також пов`язаного з пониженням атмосферного тиску, потрібно масажувати всі точки одночасно. Розташуйте пальці обох рук зліва і справа так, щоб середній палець потрапив на точку слухання, безіменний палець - на «слухові ворота», а вказівний - на точку «возз`єднання слуху». Натисніть пальцями обох рук одночасно. Протягом 3 хвилин біль почне стихати. Масаж робіть, поки біль не мине (але не більше 10 хвилин).

Короткочасна непритомність. Легка форма судинної недостатності, може викликати короткочасну втрату свідомості через різке зменшення притоку крові до головного мозку. Причиною непритомності може бути тривале перебування в задушливому приміщенні, нервове потрясіння, різка зміна положення тіла. За декілька секунд до нападу у людини виникають зорові порушення, нудота, «дзвін у вухах».

При наданні першої допомоги хворого треба укласти на спину, підвести ноги для того, щоб збільшити приток крові до головного мозку і поліпшити мозковий кровообіг. Дія на точки біоенергетики швидко приведе людину у почуття.

Однією з найважливіших і доступніших є точка, розташована в носогубній складці між перегородкою носа і верхньою губою. При непритомності необхідно сильно натиснути на цю точку пальцем і проводити обертальні рухи. Якщо ж стан не поліпшується, тоді потрібно зробити розтираючий масаж всіх кінчиків пальців.

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