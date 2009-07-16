За куріння в кафе штрафуватимуть їх власників

11 липня став чинним Закон України, який зобов`язує заклади громадського харчування щонайменше 50% місць своєї площі повністю ізолювати від тютюнового диму.

У такому разі, якщо ресторан має лише одне приміщення, в ньому необхідно заборонити куріння взагалі, тому що дим так чи інакше розповсюджуватиметься по всьому приміщенню, відзначає Коаліція громадських організацій За вільну від тютюнового диму Україну.

Тепер відвідувач може звернутися в представництво комітету з питань технічного регулювання і споживчої політики, який у такому разі може накласти на власника або орендаря закладу харчування штраф в розмірі від 1 000 до 10 000 грн.

"На першому етапі ми повинні донести ці нові положення закону до власників закладів і закликати їх вчасно звільнити від тютюнового диму від 50% до 100% своєї площі, щоб не підлягати штрафам", - відзначила координатор Оргкомітету Коаліції громадських організацій За вільну від тютюнового диму Україну Наталія Торопова.

korrespondent.net