У британських церквах через грип H1N1 заборонять святу воду

Єпископ Челмсфорда Джон Гледвін рекомендував священикам свого діоцеза прибрати з церков чаші з святою водою, пише The Daily Telegraph.

У деяких англіканських приходах при вході до храму прийнято опускати руку в чашу зі святою водою і окроплювати себе на згадку про хрещення. На думку єпископа, така практика може сприяти розповсюдженню інфекції, і від неї необхідно відмовитися до завершення пандемії грипу H1N1.

Преподобний Гледвін також закликав єдиновірців не відвідувати богослужіння за наявності будь-яких ознак респіраторних інфекцій. Священикам, що відвідують віруючих вдома, рекомендовано дотримуватися підвищених запобіжних заходів.

Під час візиту до хворого з підозрою на грип священикові пропонують носити гумові рукавички і марлеву пов`язку. Під час причащання хворого вино з гущавини повинен пити тільки священик. Віруючим необхідно роз`яснювати, що така видозміна таїнства ніяк не впливає на повноту присутності в ньому Христа, відзначив Гледвін.

Згідно з останніми даними, кількість жертв грипу H1N1 у Великобританії досягло 17 осіб. Число лабораторно підтверджених випадків захворювання перевищило 7,5 тисяч. У зв`язку зі швидким розповсюдженням інфекції британські епідеміологи рекомендували уряду відмовитися від заходів по профілактиці подальшого розповсюдження вірусу H1N1 і зосередити зусилля на медичній допомозі хворим.

medportal.ru