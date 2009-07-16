Як позбутися пітливості

Вилікувати гіпергідроз можна, але...

По-перше, лікування гіпергідрозу тривале. Виникає необхідність в повторних курсах. По-друге, приготуйтеся до значних грошових витрат.

По-третє, серед лікарів немає єдиної думки про пріоритетний спосіб лікування. Перевага різних методів постійно оспорюється. Дотепер не накопичено достатньо відомостей про результати лікування.

І висновки про перевагу того або іншого методу доводиться робити в основному на базі літературних оглядів, приватних досліджень і монографій. Мабуть, пошук оптимального способу лікування - справа майбутнього.

Давайте спробуємо розкласти по поличках основні медичні методики і рекомендації, зважити їх ефективність, безпеку, косметичность і вартість.

* Дієта

Необхідно виключити з раціону їжу, що містить кофеїн і теобромін - речовини, що стимулюють потовиділення. Такими продуктами є: чай, кава, какао, шоколад, кола тощо.

* Дотримання гігієнічних правил

Приймати душ бажано двічі на день. Слід носити зручний одяг, що не сковує рухів, з натуральних або штучних (віскоза) волокон, шкіряне взуття за розміром. Не одягайте синтетичного одягу!

* Щоденне використання алюмохлоридів

Застосування цих препаратів істотно знижує потовиділення. Але, на жаль, у ряді випадків виникає подразнення на шкірі, і лікування доводиться припинити.

* Різні види електрофореза

* Прийом лікарських препаратів

Лікування ефективними дозами препаратів часто супроводжується сухістю в роті, сонливістю, порушеннями зору, розвитком глаукоми, замками, нудотою, блювотою, тахікардією і ін.

* Різні види симпатектомії

Операції полягають в перетині (необоротна симпатектомія) або передавленні кліпсою (оборотна симпатектомія) нервів, що інервують потові залози.

Поліпшення відзначають у 40-80% хворих. Ефект триває декілька років. Побічні дії: компенсаторне посилення потовиділення, пітливість при прийомі їжі, аритмії і ін.

* Різні види кюретажа пахвової западини

Це вискоблювання шкіри зсередини через невеликий розріз. Показаний кюретаж при ізольованому пахвовому гіпергідрозі. У більшості пацієнтів відбувається припинення або значне зниження потовиділення.

З часом (після 6 місяців) пітливість може відновитися. Ускладнення: рубцеві зміни шкіри, некроз (загибель) шкіри пахвової западини, недостатнє вискоблювання.

* Видалення шкірного клаптя в зоні гіпергідрозу

Використовується при пахвовій пітливості. Дає стовідсоткові результати при обширному розсіченні шкіри. Але часто приводить до грубого рубцевого процесу і порушення рухливості верхніх кінцівок.

За статистикою, гіпергідрозом страждає 1% населення земної кулі, по міжнародній номенклатурі цьому захворюванню привласнений код 780.8.

В той же час, тільки в Швеції і Великобританії витрати на лікування гіпергідрозу покриває медична страховка. У більшості ж країн гіпергідроз не виділяють в окрему патологію.

Останніми роками активно ведуться розробки нових способів діагностики і лікування надмірного потовиділення. Медицина не стоїть на місці і, можливо, пошук оптимального способу лікування зовсім скоро стане успішним!

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