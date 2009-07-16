Учені створили гормон для схуднення

Вражаючих успіхів зі створення нового покоління ліків, що викликають зниження ваги, досягли фахівці з американського Університету штату Індіана. В ході дослідів на мишах вони добилися скорочення ваги тварини на третину, а їх жирових тканин - на 63%.

Про результати досліджень повідомляє британська газета "Дейлі мейл". Як пише видання, протягом найближчих 5 років буде створена революційна методика по зниженню надмірної ваги за рахунок нового виду ліків. У людства є шанс назавжди вирішити дану складну медичну і соціальну проблему, вважає видання.

У основі ліків лежить штучний гормон, який має здатність регулювати засвоєння живим організмом глюкози.

Як заявив керівник робіт професор Річар Дімарки (Richard DiMarchi), створений науковою групою штучний гормон викликає комплексну реакцію організму, яка веде до стабільної підтримки його природної ваги.

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