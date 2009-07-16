Кому не можна їсти вишень

Вишня суперкорисна ягода. Вона не тільки смачна, але і корисна для організму. Проте є люди, яким лікарі забороняють вживати цю смачну ягоду. Вишня протипоказана при гастритах з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразці шлунку і дванадцятипалої кишки, при коліті, оскільки викликає подразнення слизової оболонки органів травлення, цукровому діабеті, ожирінні, схильності до проносів.

Необхідно нагадати про небезпечні ядра вишневих кісточок. До їхнього складу входить гіркий глікозид амігдалин. Проте небезпека для здоров`я являє не речовина, а фермент амігдалаза, що міститься у ньому, під впливом якого амігдалин розщеплюється на глюкозу, бензальдегід і синильну кислоту. Ця кислота несе серйозну небезпеку для організму, особливо для дитячого. При споживанні продукції з вишні з кісточкою - компоту, варіння, отруєнь не спостерігається, оскільки при високій температурі (70—80 °С) амігдалаза втрачає свою ферментативну активність, амігдалин не розщеплюється на складові частини і отрути не утворюється. А ось при вживанні настоянок і наливок, якщо їх готують з вишні з кісточками, реальна небезпека отруєння синильною кислотою існує. Компоти з цілих вишень, оскільки їх зазвичай кип`ятять або тривало прогрівають в банках, безпечні. Проте останніми роками стали популярними домашні компоти, приготовані шляхом триразової заливки гарячим сиропом, без тривалого нагрівання. Вживання таких компотів після тривалого зберігання небезпечне для життя.

Бажано вживати вишню у свіжому вигляді. Багато корисних речовин зберігаються і в швидкозаморожених ягодах. Сік вишні з цукром краще розводити звичайною або мінеральною водою або комбінувати з іншими ягідними або овочевими соками.

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