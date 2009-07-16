Перша допомога при сонячному ударі

Якщо ви бачите людину з ознаками теплового або сонячного удару, що починається, відведіть її в тінь, на місце, що продувається повітрям, роздягніть її до білизни, дайте випити холодної води і покладіть на голову холодний компрес (наприклад, попросіть в найближчому кіоску пляшку з холодним напоєм і прикладіть її до голови). Такі ж пляшки потрібно прикласти до шкіри в місцях, де близько до її поверхні проходять крупні судини — дві до пахв і одну — до паху. Так кров охолодиться найшвидше. У важчих випадках потрібно обгорнути постраждалого змоченим у воді простирадлом або просто облити водою з голови до ніг. Якщо після цього стан «удареного» не поліпшується, викликайте невідкладну допомогу.

segodnya.ua