5 симптомів, з якими потрібно негайно до лікаря!

Наш організм влаштований таким чином, що як тільки у нас виникають які-небудь проблеми зі здоров`ям, він негайно посилає нам попереджувальні сигнали. Ці сигнали в медицині прийнято називати симптомами. І від того, як добре ми можемо розпізнавати їх, залежить не тільки наше здоров`я, але іноді і життя.

Нижче приведено 5 симптомів, які не можна залишати без уваги.

1. Ви несподівано втратили вагу. Ваш раціон не змінився, але ви помітно схудли. Будь-яка жінка про це може тільки мріяти. Проте якщо ви маєте подібні зміни, то не поспішаєте радіти - вони можуть бути передвісником деяких форм раку шлунку (або яєчників у жінок).

2. Нерозбірлива мова, параліч, слабкість, дзвін у вухах і заціпеніння кінцівок - все це сигнали інсульту, що наближається. Якщо вчасно надати необхідне лікування, то інсульту можна уникнути, і в результаті запобігти серйозним пошкодженням мозку.

3. Стілець чорного кольору. Цей симптом є одним з найбільш серйозних. Він може служити сигналом таких небезпечних захворювань, як виразка або рак шлунку або кишечника. Чорний колір набувається в результаті внутрішньої кровотечі, яка сама по собі може бути дуже небезпечною. Чим швидше вам вдасться виявити його причину і зупинити його, тим більше у вас шансів продовжити своє життя.

4. Сильний головний біль, що переходить в шию, а також висока температура. Ці симптоми можуть бути викликані таким серйозним захворюванням, як менінгіт. Якщо у вас дуже висока температура і сильний біль заважає вам дотягнутися підборіддям до грудей, то вам слід негайно звернутися до лікаря. У вас може бути бактерійний менінгіт, який лікується спеціальними антибіотиками.

5. Різкий болісний головний біль. Якщо ви ніколи раніше не відчували головний біль такої сили, то, не замислюючись, звертайтеся до лікаря. Такий біль може служити сигналом крововиливу в мозок. Хоча аневризма зустрічається досить рідко, не можна виключати її можливості.

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