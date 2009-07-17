Здорове харчування для офісного працівника

Щоб головний мозок добре працював, його необхідно правильно харчувати. Учені довели, що існують продукти, які можуть не тільки забезпечити правильне харчування нашого організму, але і допомогти кар`єрному зростанню і підвищити розумові здібності.

Різні хімічні речовини, що виникають в організмі в процесі перетравлювання їжі, по-різному впливають на головний мозок. Люди, що працюють в офісі, частіше замислюються про своє кар`єрне зростання. Тому їм необхідна їжа, здатна підвищити працездатність, збільшити швидкість реакції і поліпшити пам`ять. Для офісних співробітників важливий прийом їжі - це сніданок. Більшість людей починають свій день з того, що випивають чашку кави з солодкою булочкою, бутербродом або пампушкою. Але це неправильно! Кава підвищує серцебиття, збільшує нервове збудження і порушує процес правильного засвоєння цукру. Це може привести до гіпоглікемії - пониження рівня глюкози в крові нижче за мінімальний рівень і дефіциту поживних речовин. Внаслідок цього головний мозок починає "пригальмовувати". Щоб не виникало таких ситуацій, краще за все на сніданок випивати фруктовий сік або йогурт у поєднанні з мюслі або бананами. Також корисне охолоджене м`ясо, яке доставляє в наш організм енергію.

Ближче до обіду, коли починає смоктати під грудьми, можна з`їсти шоколад. Какао, рослинний лецитин, цукор і протеїни, що входять до складу цих солодких ласощів, допоможуть справитися з відчуттям голоду, сонливістю і підвищити увагу. Дія шоколаду на організм продовжується близько години. Тому, якщо є така можливість, то далі варто приступити до обідньої процедури.

На обід краще за все з`їсти парочку яєць, тому що вони сприяють синтезу речовини ацетілхоліну, яка покращує пам`ять. Також варто поласувати рибою, нежирним м`ясом і супом. Продукти, які багаті на вуглеводи, варто залишити на кінець дня, тому що вони загальмовують нервову систему, знижують всі реакції організму і хилять на сон.

Харчуйтеся правильно! Бережіть себе! Успіхів на роботі! Щастя в особистому житті!

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