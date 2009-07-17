Здорове харчування для офісного працівника
Щоб мозок добре працював
Щоб головний мозок добре працював, його необхідно правильно харчувати. Учені довели, що існують продукти, які можуть не тільки забезпечити правильне харчування нашого організму, але і допомогти кар`єрному зростанню і підвищити розумові здібності.
Різні хімічні речовини, що виникають в організмі в процесі перетравлювання їжі, по-різному впливають на головний мозок. Люди, що працюють в офісі, частіше замислюються про своє кар`єрне зростання. Тому їм необхідна їжа, здатна підвищити працездатність, збільшити швидкість реакції і поліпшити пам`ять. Для офісних співробітників важливий прийом їжі - це сніданок. Більшість людей починають свій день з того, що випивають чашку кави з солодкою булочкою, бутербродом або пампушкою. Але це неправильно! Кава підвищує серцебиття, збільшує нервове збудження і порушує процес правильного засвоєння цукру. Це може привести до гіпоглікемії - пониження рівня глюкози в крові нижче за мінімальний рівень і дефіциту поживних речовин. Внаслідок цього головний мозок починає "пригальмовувати". Щоб не виникало таких ситуацій, краще за все на сніданок випивати фруктовий сік або йогурт у поєднанні з мюслі або бананами. Також корисне охолоджене м`ясо, яке доставляє в наш організм енергію.
Ближче до обіду, коли починає смоктати під грудьми, можна з`їсти шоколад. Какао, рослинний лецитин, цукор і протеїни, що входять до складу цих солодких ласощів, допоможуть справитися з відчуттям голоду, сонливістю і підвищити увагу. Дія шоколаду на організм продовжується близько години. Тому, якщо є така можливість, то далі варто приступити до обідньої процедури.
На обід краще за все з`їсти парочку яєць, тому що вони сприяють синтезу речовини ацетілхоліну, яка покращує пам`ять. Також варто поласувати рибою, нежирним м`ясом і супом. Продукти, які багаті на вуглеводи, варто залишити на кінець дня, тому що вони загальмовують нервову систему, знижують всі реакції організму і хилять на сон.
Харчуйтеся правильно! Бережіть себе! Успіхів на роботі! Щастя в особистому житті!