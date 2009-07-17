Перераховувати гроші корисно для психіки

Американські психологи довели, що перерахунок грошей (причому не обов`язково власних) допомагає підняти настрій. При цьому роздуми про витрати настрій погіршують. Свої результати фахівці представили в статті, опублікованій в журналі Psychological Science, а короткий виклад роботи доступний на сайті американської Асоціації психологічних наук.

У рамках нового дослідження учених цікавило питання, наскільки символічна сила грошей здатна впливати на самопочуття людей.

За словами дослідників, нові результати указують на те, що гроші для багатьох людей мають символічну силу, здатну робити серйозний вплив на психіку. Надалі фахівці планують продовжити дослідження цієї сили і її проявів.

lenta.ru