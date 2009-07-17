Вагітна жінка і авто: шкода або користь?

Краще буде для Вас і дитини відмовитися від відвідин автошкіл, курсів водіння. Також це відноситься і до майбутніх мам, чий водійський стаж ще малий, або у них не закріпилося відчуття упевненості за кермом автомобіля.

Як показала практика і експерименти — у жінок під час вагітності трохи загальмована реакція на зовнішні подразники і ситуації, що відбуваються навколо. Вагітна жінка все більше і більше занурюється в себе, в свій внутрішній світ, прислухаючись до нових фізіологічних і емоційних відчуттів. Якщо Ви все ж таки вирішили сідати під час вагітності за кермо авто, то максимально концентруйте увагу на дорозі, стежте за ситуацією, не втрачайте пильність і контроль.

Чим ближче до пологів, тим більшим стає черевце, а тому буде важче при посадці і висадці з салону автомобіля. Тому не варто поспішати, потрібно все ретельніше стежити за диханням, паркуватися потрібно в спокійному місці, де Ви зможете неспішно, потихеньку вийти з машини.

Сподіваємося, що їзда в автомобілі за кермом Вам принесе тільки позитивні враження і яскраві емоції.

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