Чим корисні цитруси

Учені визначили, що в цитрусових міститься особливий флавоноїд, який, схоже, не тільки запобігає збільшенню ваги, але і скорочує частоту інших симптомів метаболічного синдрому, від якого, як відомо, недалеко до діабету і захворювання серця.

В ході дослідження Мюррей Хафф з НИИ Робертс університету Західного Онтаріо вивчив властивості флавоноїду під назвою нарингенін.

«Нарінгенін повністю нейтралізував процес ожиріння у мишей», сказав професор медицини Хафф. «Унікальне в дослідженні те, що обидві групи мишей з`їдали абсолютно однакову кількість їжі, а значить і жирів. При цьому ми не спостерігали зниження апетиту і не скорочували раціон».

Треба відзначити, що і раніше, наприклад, грейпфрут вважався хорошим дієтичним засобом. Зараз учені вивчають концентрацію флавоноїду з тим, щоб встановити оптимальне дозування. «Ми також досліджуємо фармакологічні властивості нарингеніна», пояснив Хафф.

innovanews.ru