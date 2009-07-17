У Росії зареєстровано три нові випадки грипу A/H1N1.

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини, список хворих поповнили чоловік, що відпочивав у Таїланд, і дві дівчини, які проводили відпустку на Кіпрі.

Таким чином, кількість хворих на грип A/H1N1 в Росії збільшилася до 7 чоловік.

Перший хворий громадянин Росії повернувся до Москви з США, другий захворів після поїздки в Домініканську Республіку, третій випадок був підтверджений у жінки, що прилетіла з Італії, - до цього вона побувала в Нью-Йорку. Четверта хвора молода людина повернулася до Росії після відпочинку в Іспанії.