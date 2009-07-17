Буковина: кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до 32

На Буковині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до 32.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, 16 липня фахівцями СЕС Глибоцького та Сторожинецького районів проведені подвірні обходи людей, які 12 липня були на весіллі в селі Йорданешти Глибоцького району.

Було виявлено ще 9 хворих, у тому числі 1 дитина, які з діагнозом «харчове отруєння» госпіталізовані до інфекційних відділень райлікарень.

На весіллі були 83 особи. На сьогодні госпіталізовано 32 особи, з них 4 дітей.

Перебіг захворювання у 10 пацієнтів середнього ступеню тяжкості, у 22 - легкого ступеню тяжкості.

Фахівцями районних СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.