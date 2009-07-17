«Pfizer» в 10 разів збільшить обcяг продажу онкопрепаратів

Корпорація «Pfizer» має намір збільшити об`єми світових продажів препаратів, що застосовуються в онкології, в 10 разів до 2018 р.

Про це 13 липня повідомило інформагентство «Bloomberg», посилаючись на коментар, зроблений Андреасом Пенком, регіональним президентом європейського підрозділу «Pfizer» по онкологічних продуктах. А. Пенк також відзначив, що в даний час «Pfizer» перебуває на 7-му місці в світі за обсягом продажу онкологічних препаратів, але до 2018 р. фармацевтичний гігант розраховує потрапити в трійку лідерів.

Об`єми продажів онкопрепаратів компанії в 2008 р. склали приблизно 2,5 млрд дол. США. А. Пенк, що є також головою представництва «Pfizer» у Німеччині, вважає, що приблизно половину могли б скласти продажі протипухлинних препаратів в Європі. Згідно повідомленню «Bloomberg» в даний час компанією «Pfizer» реалізується близько 100 дослідницьких програм, які зараз проходять етап тестування за участю хворих онкологічного профілю, а придбання «Wyeth» надасть їй ще 6 додаткових онкологічних програм.

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