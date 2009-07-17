Цукор - це наркотик?

Французький лікар Серж Ахмед Бордо висунув теорію, згідно з якою звичка вживати цукор і продукти з його високим вмістом схожі на наркоманію, повідомляє видання MIGnews.com.

Бордо, на основі дослідів з щурами, яким пропонувався на вибір цукор або кокаїн, переконався, що тварини, не дивлячись на різний ступінь одержуваного задоволення, віддавали перевагу цукру, без якого через короткий час не могли обходитися.

Бордо пов`язує своє відкриття з тим, що цукор безпосередньо впливає на мозок, викликаючи, як і наркотики, негайне виділення допаміну в мозок. Для виділення більшої кількості допаміну, зрозуміло, потрібно з кожним разом все більше і більше рафінованого цукру і його похідних. Саме це не дозволяє цукровим наркоманам обмежувати споживання солодощів. Варто обмовитися, що Бордо не закликає відмовитися від вживання цукру зовсім. Він пропонує обмежити норму споживання рафінованого цукру мінімально необхідною.

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