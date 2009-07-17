Позбавляємося лупи

Поява лупи часто супроводжується випадынням волосся. А відбувається це унаслідок захворювання жирових залоз - себореї. Причинами можуть бути також: хвороби або нервові стреси, часте миття волосся погано підібраним за типом засобом, завивка, фарбування, сушіння волосся гарячим феном.

Якщо щодня випадає до п`ятидесяти волосків – немає приводу для переживань, оскільки це в межах норми.

Якщо ж кількість , волосся, що випало, перевищує норму, то можна скористатися давно перевіреними рецептами. При випадінні волосся необхідно змішати одну чайну ложку меду, одну чайну ложку рідкого мила, таку ж кількість реп`яхового масла, сік головки ріпчастої цибулі.

Суміш використовувати як компрес, який слід тримати годину-півтори.

Для зміцнення волосся в шкіру голови можна втирати сік свіжої капусти з соком лимона і шпинату, змішавши їх в рівних кількостях.

Відвари і суміші проти лупи:

- Змішайте в рівних кількостях шавлію, аптечну ромашку, подорожник, материнку і кропиву. Одну столову ложку рослинної суміші заваріть однією склянкою окропу, настоюйте протягом однієї години, процідіть.

У настій додайте м`якуш житнього хліба, до утворення кашки. Теплу суміш втирайте у коріння волосся, зав`яжіть голову махровим рушником і потримайте дві години.

Змийте теплою водою без мила, волосся висушіть природним чином.

- П`ятнадцять грамів шишок хмелю, десять грамів квіток календули, двадцять грамів подрібненого коріння кропиви змішайте між собою, одну столову ложку суміші заварите двома-трьома склянками окропу.

Процідіть, обполосніть волосся або втирайте цей настій двічі на тиждень у коріння волосся впродовж одного-двух місяців.

- Кореневище і корінь лопуха – одна частина, шишки хмеливши – чотири частини, кореневище лепехи болотного - одна частина, всі інгредієнти змішайте.

Шість столових ложок суміші відваріть в одному літрі води, мийте цим відваром голову три рази в тиждень.

- Листя кропиви – чотири частини, листя мати-й-мачухи - три частини, змішайте між собою.

Шість столових ложок суміші відваріть у одному літрі води. Мийте голову три рази на тиждень.

• Кора верби – одна частина, кореневище і корінь лопуха – одна частина, чотири столові ложки одержаної суміші відваріть в одному літрі води. Мийте голову цим засобом три рази на тиждень.

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