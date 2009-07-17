6 ознак благородного чаю

Ви як п`єте чай: з цукром і з лимоном, не важливо, якого сорту, лише б більше і погарячіше? А ось в Китаї і Японії - на батьківщині чайних церемоній - сорт чаю вибирають вдумливо.

Наш експерт - відомий сходознавець, доктор історичних наук, професор Олексій Маслов.

Як вибрати хороший чай? Запам`ятайте основні риси чайного благородства.

1. Високе походження. Хоча технології тепер дозволяють вирощувати чай де завгодно, найсмачнішим залишається високогірний зелений чай, що народився не нижче 1000 м над рівнем моря. Тут природа створила ідеальні умови для розкриття кращих властивостей рослини: чистісіньке повітря, оптимальна мінералізація грунту, гармонійне поєднання сонця і вологи.

У Японії через мініатюрність країни високогірний чай вирощують в невеликій кількості, а кращі китайські сорти - родом з провінцій Аньхой, Фуцзянь, Хунань. Чудовий і тайваньський гірський чай.

2. Ціна - ще одна ознака гідності. Зрозуміло, що високогірний зелений чай завжди коштує дорого: від $220 за кілограм в самій країні-виробнику. А ціни на рідкісні сорти з унікальним смаком можуть досягати $1500 за 50 г! Проте не варто турбуватися, що такий чай вам не по кишені. Не кожен європеєць здатний оцінити всю красу і радість цих сортів.

3. Свіжість - найважливіша якість будь-якого зеленого чаю, окрім, мабуть, чаю «пуер», який спеціально зберігають роками в певних умовах для ферментації. Найдорожчий чай - з 1-2-місячних листків, 3-5-місячні листи падають в ціні в 2-3 рази, але при цьому їх властивості майже ті ж - навіть різниці не відчуєте. Чай, що зберігається від напівроку до року, сильно втрачає в якості і ціна знижується до 20%.

4. Однорідність кольору. Якщо попадаються білясті або зовсім зелені листочки - значить, це суміш різних урожаїв. Купаж допускається тільки чаю одного і того ж року, але не різних років!

5. Правильний чай - це розсип, який при вас запаковується. Розфасований же на фабриці, він може зберігатися роками. Сучасна вакуумна упаковка дозволяє продукту достатньо довго не втрачати своїх властивостей, але все таки це буде не найсвіжіша заварка.

6. Ідеальний «чайний будиночок» - фарфоровий, ще краще з вкрапленням дрібного рису, завдяки чому стінки посуду стають прозорими. Відсипавши потрібну кількість заварки, поспішіть щільно закрити фарфорову кришку - чай дуже швидко вбирає в себе будь-які запахи, а контакт з киснем погано відбивається на його корисних властивостях і смаку.

У фарфоровій місткості чай можна зберігати і при кімнатній температурі, і в холодильнику.

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