Дільничного педіатра засуджено за смерть дитини через вітрянку

Дільничний лікар-педіатр поліклініки міста Улан-Уде (Росія) визнана судом винною в загибелі дитини від вітряної віспи, повідомляє Слідчий комітет при прокуратурі РФ.

Батьки викликали лікаря додому до дворічного хлопчика, у якого з`явилися висипання на тілі. Педіатр поставила діагноз «вітряна віспа» і дала відповідні рекомендації.

Стан дитини не поліпшувався і лікаря викликали повторно. «Після повторного виклику лікар формально віднеслася до огляду, не діагностувала ускладнений перебіг вітряної віспи і не прийняла заходів щодо госпіталізації хлопчика в стаціонар», — мовиться в повідомленні СКП.

Коли стан дитини погіршився, його мати викликала бригаду швидкої допомоги, після чого хлопчика доставили в лікарню, де йому була зроблена операція. Наступного дня дитина померла.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, причиною несприятливого результату захворювання з`явилися недооцінка тяжкості стану дитини, невчасна діагностика ускладненого перебігу вітряної віспи, непроведення адекватного лікування і невчасна госпіталізація.

Лікар була визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 109 УК РФ (спричинення смерті з необережності унаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов`язків).

Вироком суду педіатрові призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно з позбавленням права на лікарську діяльність протягом трьох років.

medportal.ru