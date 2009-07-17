Потрібна термінова допомога вагітній жінці, яка виношує трійню!

Алла Байрачна з Полтави виношує трьох малюків. Вагітність перебігає дуже складно. Щоб забезпечити нормальні пологи і виходити діток відразу після народження необхідно лише на ліки (Куросурф - одна доза 6 тисяч гривень) щонайменше 36 тисяч гривень.

До пологів залишилося дуже мало часу.

Ваша допомога може врятувати життя чотирьом людям!

Спасибі!

Для підтвердження інформації звертатися за адресою:

36038 Полтава, ул.Енгельса, 27/в

Міський клінічний пологовий будинок

8 055 22 67 63 17

8 053 22 67 63 04

Головний лікар Удовицька Наталія Олегівна

8 066 724 36 08

Байрачна Вікторія (сестра)

8 095 446 89 02

8 063 306 77 16