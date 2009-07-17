Потрібна термінова допомога вагітній жінці, яка виношує трійню!
13:39, 17 липня 2009Країна
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Щоб виходити немовлят
Алла Байрачна з Полтави виношує трьох малюків. Вагітність перебігає дуже складно. Щоб забезпечити нормальні пологи і виходити діток відразу після народження необхідно лише на ліки (Куросурф - одна доза 6 тисяч гривень) щонайменше 36 тисяч гривень.
До пологів залишилося дуже мало часу.
Ваша допомога може врятувати життя чотирьом людям!
Спасибі!
Для підтвердження інформації звертатися за адресою:
36038 Полтава, ул.Енгельса, 27/в
Міський клінічний пологовий будинок
8 055 22 67 63 17
8 053 22 67 63 04
Головний лікар Удовицька Наталія Олегівна
8 066 724 36 08
Байрачна Вікторія (сестра)
8 095 446 89 02
8 063 306 77 16
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