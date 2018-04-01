Гормонотерапія: за і проти

Багато хто з нас бояться слів «гормональна терапія» як вогню. Інші, навпаки, спокійно використовують для дітей гормональні мазі або купують гормональні протизаплідні засоби, начитавшись про них в Інтернеті. Так шкодимо ми собі чи допомагаємо?

Мало хто може точно і з упевненістю пояснити, що являє собою гормональна система організму і як вона працює, пише likar.info. Коли нам прописують гормони для лікування, ми приймаємо препарат або ж, навпаки, категорично відмовляємося, навіть якщо ситуація зі здоров`ям важка. Коли гормони дійсно необхідні? Як зробити правильний вибір? Кому насправді вірити? Давай спробуємо розібратися!

Найважливіший регулятор життя

Гормони - це біологічно активні структури, які синтезуються певними органами і здійснюють взаємну регуляцію діяльності різних систем організму. Гормони відповідають також за підтримання стабільності внутрішнього середовища організму, регуляцію процесів росту, дозрівання, репродуктивну функцію.

Основні гормони (регулюють роботу щитовидної залози, наднирників, яєчників), так звані тропні гормони, синтезуються гіпофізом.

Ілюзія норми Якщо при недостатній функції щитовидної залози вводиться гормональний препарат (L-тироксин), гіпофіз розпізнає його як свій власний гормон. І реагує однозначно: значить, виробляти тропний гормон потрібно в меншій кількості. А тиреоїдних гормонів і так виробляється мало! І щитовидна залоза, яка і без того не справлялася зі своїми функціями, після введення синтетичного замінника гормону починає працювати ще гірше. У результаті ніякого лікування не відбувається. Чим далі, тим складніше вибратися з пут замісної терапії.

Замісна терапія виправдана тільки у випадку проведення тотальної або субтотальної резекції, тобто повного або часткового видалення залози. Коли синтез гормону відсутній повністю, життєво необхідно регулювати обмін речовин, вводячи штучний гормон.

Якщо частина залози була вилучена, то для того, щоб відновити її функцію, необхідно стимулювати цей орган. Відразу після операції рівень гормонів різко падає - для організму це шок. Тому на перший час розумно призначити синтетичний гормон. А потім (чого практично ніколи не робиться) необхідно, поступово знижуючи його рівень, почати природну стимуляцію.

На певному етапі буде досягнутий баланс, і почнеться синтез власного гормону. Але досягти цього непросто, адже потрібно докласти ряд зусиль: відслідковувати рівень гормону, робити аналізи, змінювати дози, складати схеми лікування.

Чим шкодить заміна? Найчастіше пацієнту з резекцією частки щитовидної залози просто призначається 100 мкг L-тироксину з рекомендацією приймати його все життя. Але ж гормони щитовидки відповідають за швидкість і рівень обміну речовин, а він безпосередньо пов`язаний з тим, як людина працює і ... від погоди на вулиці. Взимку, коли за вікном мінусова температура, витрачання тепла величезне - і необхідно багато гормону, адже організм потрібно змусити працювати інтенсивно. Влітку, в жарку погоду, його потрібно набагато менше. І як раз цей фактор на практиці, як правило, не регулюється!

Пацієнту необхідно пояснити, що ті 100-150 мкг гормону, що лікар призначив після операції, він повинен приймати тільки взимку. Навесні дозу слід трохи зменшити, а влітку можна цілком спокійно обійтися без хімічних препаратів.

Роботу яєчників пригнічує стрес

Фітостеріни, які ми отримуємо з рослин - це своєрідні попередники, напівфабрикати для синтезу стероїдних гормонів, що виробляються організмом. З них можуть синтезувати гормони наднирників і естрогени, гормони яєчників. Причому чим більше синтезується гормонів стресу, тим менше будівельного матеріалу залишається для яєчників. А в один і той же час домінувати може або одне, або інше.

У медичній практиці замість того, щоб пояснити жінці, що при лікуванні «жіночих» хвороб (особливо ендометріозу, хвороби нашого століття) не можна працювати понад міру, потрібно спати 7-8 годин на добу і повноцінно відпочивати хоча б раз на тиждень, а також робити масаж і відновлюватися, їй призначають синтетичні гормони. Адже якщо естрогенів мало, а гонадотропного гормону багато, клітини починають розростатися де доведеться - в ендометрії усередині матки, на яєчниках, в інших місцях. По суті, це остання спроба організму домогтися порядку. І замість того, щоб знизити рівень гормонів стресу і створити сприятливі умови для роботи яєчників, лікарі прописують штучні гормони, тим самим придушуючи головний жіночий орган. Це стає однією з причин патологічно раннього клімакса - у віці до 45 років.

Остеопороз: чи винен кальцій?

Останнім часом нам часто рекомендують приймати кальцієві добавки. Але ж ми живемо на рівнині, де в грунтах з карстовими і вапняковими породами і навіть у питній воді кальцію надлишок, а не недолік! Це ж стосується і молока, яку дають наші корови. Тому говорити, що ми недоотримує кальцій з їжею, м`яко кажучи, неправильно.

Коли жінка входить в клімакс завчасно, її гіпофіз і яєчники перебувають в антогонізме. Гіпофіз командує: «Давай!», Яєчники кажуть: «Не можу». У жінки погіршується самопочуття, з`являються запаморочення і слабкість, вона набирає вагу, тому що в організмі «правлять бал» гормони прогестіни. Природно, рухова активність знижується. Якщо покласти здорову молоду людину на два місяці в ліжко, вона встане з остеопорозом: станеться природна втрата кальцію непрацюючими кістками. Тому додавати в їжу кальцій, щоб уникнути остеопорозу, безглуздо. Починати треба з достатньою рухової активності, коли руйнівний процес ще не запущений.

Гормонотерапія не вирішує проблем В організмі існує чітка ієрархія управління. На вершині стоїть нервова система (стрес-регуляція, коли потрібно миттєво прийняти рішення і змінити поведінку). Далі йде система гормонів, які через кров пов`язують весь організм в єдине ціле. Нижче знаходиться паракринна регуляція (управління міжклітинними взаємовідносинами). Від того, як вона працює, залежить ефективність і гормональної та нервової регуляції. Якщо тканина не здатна працювати, то як її не стимулюють - вона не відповість.

Надзвичайно важливо тримати своє тіло у формі: завдяки цьому і гормональна, і центральна регуляція будуть працювати злагоджено.

Екстрений випадок

Однак сильнодіючі синтетичні кортикостероїдні гормони незамінні в якості екстреної допомоги у надзвичайних випадках. Раніше для цього використовували кортізон, потім гідрокортізон, преднізолон, зараз є дексаметазон - найбільш потужний препарат. Безперечно, в критичній ситуації це засіб першого вибору. Коли людина задихається, перебуває у стані шоку і їй потрібно дати тимчасову фору - довезти до лікарні, їй вводять гормон. І нерідко це дозволяє зберегти життя.

Нашу традиційну медицину цілком можна назвати екстремальною. Лікарі в хірургії, реанімації, рятуючи життя, роблять жахливо складну і безцінну роботу, застосовуючи все, аби пацієнт залишився в живих. Однак у менш тяжких випадках гостро постає питання дозування та доцільності використання гормонів: довго застосовувати кортикостероїди в терапії категорично не можна. В організмі немає гормону, який існує сам по собі: всі вони взаємопов`язані. При недостачі тиреоїдних гормонів (зниження обміну речовин) не будуть працювати яєчники. При підвищенні рівня тиреоїдних гормонів розпочнеться перевантаження серця. Тому безпліддя нерідко буває наслідком як слабкої роботи щитовидки, так і гіперінтенсивної.

Вихід із замісної терапії Для того, щоб грамотно вийти з замісної терапії, необхідно мати хоча б невелику частину функціонуючої залози. В цьому випадку можна за рахунок стимуляції її функцій м`яко, неспішно (протягом досить тривалого часу) «запустити» щитовидку. Рекомендується починати відновлення в літній період. Загальний обсяг тиреоїдних гормонів залишається стабільним (кожні три тижні зменшується доза L-тироксину, додаються трави, які містять йод і стимулюють функції щитовидної залози, підвищується їх доза). Таким чином повністю заміщається штучний гормон і підвищується вироблення власного. Цей принцип працює на будь-якому ендокринному органі.

Геть стрес! * Гормональна система, як і весь організм, регулюється центральною нервовою системою. І найбільша шкода, що ти можеш собі завдати, - підкоритися постійного стресу, який так чи інакше атакує кожну з нас у повсякденному житті. Хронічний стрес завдає непоправної шкоди організму - починаючи від хвороб шкіри, шлунково-кишкового тракту і закінчуючи серйозними гормональними і нервовими порушеннями. Учись розслаблятися - обери ті методи релаксу, які підходять саме тобі. Кожен вечір перед сном приділяй півгодини приємному відпочинку, будь то тепла ванна, кілька вправ йоги або просто перебування в повній тиші. Такі, здавалося б, дрібниці убережуть тебе від хвороб!

Контрацептиви - так чи ні?

У всьому світі гормональні контрацептиви використовують до 35-37 років, опісля їх вважають небезпечними. Але в нашій країні їх застосовують довго. У підсумку в 42-43 роки жінка входить до менопаузи. Це ненормально! Навіть у слов`янських виданнях кінця XIX століття (коли вважалося, що і життя коротке, і жінки нещасні) початком менопаузи називають вік 50 років. Клімакс у 43 року - це нонсенс! І винен у цьому шалений темп життя, божевільна кількість стресів, низький рівень естрогенів і використання гормональних контрацептивів. Тут потрібно вибирати менше зло. У 30-35 років, на піку сексуальної активності, жінці хочеться приємних відчуттів, а загроза незапланованої вагітності задоволення зводить нанівець. Але доза та тривалість застосування гормонального засобу повинна бути дуже жорстко регламентованою! Примітно, що вільний продаж подібних препаратів без рецепта і навіть (!) без рекомендації лікаря дозволений тільки в нашій країні. У нас можна купити гормональні таблетки, просто прочитавши про них в Інтернеті.

Гормони для вагітних - табу!

* Відомий вчений професор Рєзников виявив взаємозв`язок між порушеннями статевого дозрівання підлітків і тим, які препарати і продукти брали їх матері. Виявилося, що у 4 / 5 підлітків з порушеннями статевого дозрівання і статевої диференціації мати під час вагітності або лактації приймала гормональні сильнодіючі препарати або антибіотики або мали місце похибки у харчуванні. Наприклад, мама-вегетаріанка харчувалася соєю, а потім годувала хлопчика своїм молоком. Внаслідок чого через домінування в організмі естрогенів спостерігалася затримка статевого розвитку. Мама не могла знати про ймовірні наслідки, але стежити та призначати препарат повинен лікар.

Синтетичні гормони не усувають причину, що викликала захворювання. У більшості випадків при правильному підході вони не потрібні!

Алла Дмитрієва, д.м.н., лікар ведичної медицини

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