Яка упаковка менш шкідлива для продуктів харчування?

Яскраві, барвисті упаковки з продуктами, банки з консервацією можуть бути дуже небезпечними для здоров`я людини. Існують деякі ознаки, які допоможуть Вам відрізнити якісну і нешкідливу упаковку від шкідливої.

Дослідження матеріалів упаковки показали невтішні результати: продукти харчування, що зберігаються в блискучих пакетиках, дуже шкідливі. Це пов`язано з тим, що клей, що скріпляє упаковку, може викликати у людини різні захворювання (онкологічні зокрема). Цей клей дуже токсичний, тому має негативну дію на продукти.

У м`яких сирах, рибі, овочах і інших продуктах, упакованих у вакуумний поліетилен, утворюється безкисневе середовище. Таке середовище є ідеальним для появи і розмноження хвороботворних бактерій. При виробництві більшої частини сортів пластика застосовуються отруйні хімікати, здатні проникати в продукти харчування. Якщо в шари пакувального матеріалу проникають різноманітні токсичні речовини, що містяться в клеї, то токсини можуть проникати в продукти харчування. Поліетилен є найменш шкідливим видом пластику.

Встановити, наскільки нешкідливі консервні банки для продукту, який знаходиться всередині, практично неможливо. Багато фахівців з хімічної безпеки стверджують, що під дією агресивного середовища (наприклад, кислих соків, енергетичних коктейлів, пива, алкогольних коктейлів) шкідливі метали можуть проходити в продукт. Ризик збільшується з терміном зберігання такого продукту. Тому всі продукти харчування проходять процедуру санітарно-епідеміологічної експертизи і на кожен вид продукції оформляється санітарно-епідеміологічний висновок і сертифікат відповідності.

Для того, щоб понизити ризик отруєння упакованих харчів, слід дотримуватися декількох простих правил: ніколи не потрібно залишати продукт у відкритій банці, навіть, якщо він зберігатиметься в холодильнику. Якщо ви не доїли яку-небудь консервацію, то можна перекласти залишки їжі в скляну банку, яку потрібно щільно закрити. Завжди звертайте увагу на зовнішній вигляд упаковки, її цілісність, чіткість напису, термін придатності. І якщо Ви побачите, що упаковка має заборонені знаки, то краще відмовитися від цього продукту. Знак ПВХ (цифра «3» в трикутнику) на пластиковій упаковці або на дні пляшки попереджає покупця про її отруйність. Тара із зображення тарілки і вилки (цифрами «05» або «1») не є небезпечною для здоров`я.

Скляна тара також вважається нешкідливою. Уникати варто і гарячих страв з пластикових тарілок в їдальнях.

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