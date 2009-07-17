Небезпека сонця для шкіри занадто перебільшена

Виявляється, багато загоряти на сонці не так вже небезпечно, як це часто представляють. Згідно новим дослідженням, сонячне випромінювання не є основною причиною утворення раку шкіри. Всупереч міцно укоріненій думці серед людей, що особливо завзято стежать за здоров`ям, сонячні промені зовсім не такі вже небезпечні, а перебування на сонці не є основною причиною найбільш небезпечних форм раку шкіри.

Учені, що виступили з цією заявою, стверджують, що численні застереження з приводу небезпеки сонячного випромінювання лякають людей абсолютно марно.

Дослідники, робота яких опублікована в поточному номері журналу Nature Genetics, стверджують, що найбільш важливим чинником ризику утворення меланоми є кількість родимок на тілі.

Ця публікація відновлює полеміку навколо питання про те, чи не є надмірними постійні офіційні застереження про шкоду сонячних променів. Автори дослідницької статті стверджують, що сонячне випромінювання є причиною лише невеликого відсотка від всіх випадків меланоми. Вони вважають, що було б корисно, якби органи охорони здоров`я рекомендували людям, у яких на тілі більш як 100 родимок, регулярно ретельно оглядати свої родимки на предмет змін їх форми, розміру і кольору.

Тім Спектор, професор епідеміологічної генетики Королівського коледжу Лондона говорить: "Кількість родимок на вашій шкірі - основний чинник ризику для меланоми, більш значущий, ніж сонячне світло".

В той же час додає: "Не будемо, проте, зовсім скидати сонце з рахунків, оскільки воно дійсно викликає передчасні зморшки і старіння - цього ми ніколи не заперечували. Але давайте припинимо лякати людей, кажучи, що якщо вони вийдуть на сонце, то помруть".

rb.ru