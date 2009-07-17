Американці створили автомобіль для сліпих

Спеціалісти з Вірджинського політехнічного університету розробили автомобіль для сліпих водіїв. За словами розробників, завдяки новим технологіям навіть людина з повною втратою зору може керувати автомобілем без сторонньої допомоги.

Як повідомляє Techradar, позашляховий чотириколісний баггі, сконструйований в Лабораторії робототехніки і механічних пристроїв Virginia Tech, обладнаний лазерними датчиками-дальномірами, які під час руху визначають відстань до перешкод, а вся інформація про дорожню ситуацію передається водію за допомогою особливих інтерфейсів, розроблених спеціально для сліпих.

Авто обладнане спеціальним жилетом, який повідомляє про швидкість руху, змінюючи частоту вібрацій; тактильною картою, яка створюється потоками стиснутого повітря, що інформує про перешкоди, а також спеціальним механізмом для розпізнавання кута повороту коліс, який видає звукові сигнали при обертанні керма, йдеться в повідомленні університету.

Як розповіли творці авто, бортовий комп`ютер, відслідковуючи ситуацію на дорозі, також дає водієві голосові команди, які допомагають йому вибрати потрібний напрямок руху.

Цей автомобіль було розроблений в рамках гранту, який в 2004 році заснувала Національна федерація людей з повною втратою зору США. Virginia Tech виявилася єдиним науково-дослідним університетом, що погодився взяти участь у розробці автомобіля для незрячих людей.

Перші випробування баггі вже успішно відбулися на закритому полігоні в кампусі Virginia Tech.

www.lenta.ru/