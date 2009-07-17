Пізнє материнство загрожує дитині раком?

Пізнє материнство загрожує розвитком у, у прямому розумінні, довгожданих дітей багатьох ракових захворювань, виявили американські онкологи Університету Міннесоти. Хоча ризик у багатьох випадках виявився не критично високим, висновки дослідження свідчать про те, що народження дитини мамами старшого віку є одним з чинників, що пояснює розвиток раку в дитинстві. Обстеження проводилося серед понад 17 тис. дітей, що одержали діагноз раку у віці дитинства і до 14 років між 1980-2004 роками. Також в групі контролю проаналізували здоров`я більш як 57 тис. здорових дітей.

Було встановлено, що збільшення віку матері на кожні п`ять років пов`язане з підвищенням ризику найбільш поширених онкозахворювань в дитинстві на 7-10 відсотків. Батьківський вік не асоціювався з підвищеним ризиком раку у дитини. Імовірно, вікові зміни гормональних рівнів і ДНК яйцеклітини під час вагітності відповідають за передачу небезпечного захворювання потомству.

ami-tass.ru