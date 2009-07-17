Кіровоградщина: знижено рівень виробничого травматизму

У січні-червні 2009 року рівень виробничого травматизму в Кіровоградській області зменшився більш як удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держгірпромнагляду по Кіровоградській області.

За даними прес-служби, у першому півріччі 2009 року травмовано 64 особи проти 137 у відповідному періоді 2008 року. Досягнуто зменшення рівня загального травматизму в машинобудуванні вчетверо, в соціально-культурній сфері та металургійній промисловості удвічі, в харчовій промисловості на 45%, в сільському господарстві на 35%.

На рівні минулого року травмовано працівників в енергетиці (3 особи).

Разом з тим, допущено зростання виробничого травматизму в хімічній промисловості: 4 проти 1 у відповідному періоді 2008 року. Також досягнуто зменшення смертельно травмованих працівників: 6 проти 8. Як свідчить аналіз виробничого травматизму, переважна частина випадків сталась унаслідок падіння під час пересування та з висоти, порушення правил дорожнього руху та порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів.

З метою забезпечення державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці посадовими особами теруправління в першому півріччі 2009 року проведено 16 комплексних перевірок, 15 цільових та 1993 оперативних перевірок. За результатами перевірок призупинено експлуатацію 2551 об’єкта, що створював загрозу життю і здоров’ю працюючим.