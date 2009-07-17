ВООЗ припиняє рахувати випадки зараження на грип А/H1N1

Всесвітня організація охорони здоров`я повідомила про те, що припиняє вести підрахунок нових випадків грипу А/H1N1 в усьому світі і перестає регулярно публікувати зведення про зростання кількості хворих у різних країнах. Про це повідомляється у прес-релізі на сайті міжнародної організації.

На думку експертів ВООЗ, стійке поширення вірусу у різних регіонах світу робить лабораторне підтвердження нових випадків інфекції дуже складним і практично нездійсненним завданням.

У зв`язку з цим організація повідомляє епідеміологічні служби країн, у яких зафіксовано стійке поширення вірусу, що більше не вимагає від них регулярних звітів про нові підтверджені випадки грипу. Проте, це не відноситься до країн, у яких поки фіксуються лише привезені випадки грипу, зазначає ВООЗ.

Проте Організація продовжить стежити за розвитком ситуації у них.

У повідомленні ВООЗ також наголошується, що поширення пандемічного штаму грипу сталося з небаченою раніше швидкістю. Вірус проник у більшість регіонів світу протягом перших шести тижнів, тоді як під час попередніх пандемій для цього потрібно не менше півроку.

За даними ВООЗ, абсолютна більшість зареєстрованих на сьогодні випадків грипу перебігають у легкій і середньотяжкій формах. Пацієнти, які заразилися грипом А/H1N1, у більшості випадків повністю видужують протягом тижня навіть без медичної допомоги.

Проте, ВООЗ рекомендує національним органам охорони здоров`я продовжувати ретельний моніторинг незвичайних спалахів випадків інфекції, що вирізняються складним перебігом.

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