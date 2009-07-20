Малюк в материнському животику відчуває любов

Сучасне співтовариство з властивим йому матеріалізмом прагне показати виношування як конкретний суто фізіологічний процес, а немовля в животі матері — таким, що нічого не відчуває, ембріоном.

Але кожна дівчина, яка може відчути в собі нове життя, точно знає — якимсь шостим відчуттям або неусвідомлено, — що в її тілі виникло життя. І це не порожні вислови. І не дарма численні мами, які зберігають своїх малюків поки в черевці, говорять з дітворою. Було доведено, що таким чином вони справді спілкуються з своїм немовлям. А після народження дитина значно легше розуміє маму зокрема на слух — вона пристосувалася до її голосу.

Говорять, що немовлята ще в материнському черевці дуже добре відчувають направлену на них любов. Або наприклад її брак. І ті, з ким розмовляли, хто міг відчути, що цінований і бажаний, з`являлися на світ значно здоровішими і недратівливими, тоді як небажані діти навіть за статистикою частіше хворіють і більш перезбуджуються.

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