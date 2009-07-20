5 хибних думок про соки

Чи дозволяти дитині пити сік, «поки не лопне»? Які соки найкорисніші? Давайте розбиратися.

Наш експерт - керівник відділу дитячого харчування Інституту харчування РАМН, професор Ігор Конь.

Помилка 1: чим більше, тим краще

Насправді норма для дитини – одна склянка в день. Американські дієтологи виявили, що діти, які випивають два скл. і більш в день, в середньому повніші і нижчі за однолітків. Це легко пояснити: у соках багато легкозасвоюваних цукрів, які можуть викликати ожиріння у малорухливих дітей. Крім того, соки можуть займати місце іншої їжі, необхідної для росту, молока, наприклад.

Помилка 2: у коробках - ненатуральні

Насправді сік з коробок - справжній, не «хімія». А деякі його марки навіть рекомендовані для використання в харчуванні дошкільників старших за три роки. Про це можна прочитати на упаковці. Сік від надійного виробника включає вітаміни і мікроелементи, необхідні для правильного розвитку дитини, і не містить нічого шкідливого або небезпечного. Зазвичай його готують з концентрату простим розведенням.

Помилка 3: фе, нектар!

Багато батьків вважають нектари, морси «несправжнім» соком. І дарма. Це не якийсь фальсифікат, а цілком натуральні напої з різним процентним вмістом соку.

Насправді з одних фруктів і ягід сок вичавити легко, з інших важче, з третіх майже неможливо. Скажімо, апельсин або виноград віддають сік чудово, а слива або персик перетворюються на фруктове пюре, яке потрібно розводити, щоб воно стало напоєм. Тому з апельсинів, винограду, томатів готують сік, а з персиків, манго, папайя, сливи, абрикос роблять нектар, тобто сік з м`якоттю, розведений до «питної» консистенції. А сік журавлини пити просто неможливо, з неї і в домашніх умовах роблять морс або кисіль, а зараз стали робити дуже хороші морси промислово.

Помилка 4: мультисоки - корисні

І на це питання не можна відповісти однозначно. Маленьким дітям не треба давати змішані соки, поки ви не переконалися, що дитина добре сприймає кожен компонент окремо. Якщо виникне алергічна реакція на сік складного складу, ви не зможете зрозуміти, що саме її викликало.

З іншого боку, такі соки мають свої достоїнства. Скажімо, діти більш охоче п`ють овочеві соки, якщо їх змішати з фруктовими. Деяким сокам бракує кислоти, в інших її дуже багато, а разом вони можуть дати корисний і гармонійний на смак напій.

Помилка 5: свіжовіджатий - краще

Свіжовіджаті соки кращі, якщо вони приготовані з екологічно бездоганних плодів. Тому для маленьких дітей дієтологи рекомендують якраз консервовані соки, випущені спеціальними підприємствами по виробництву дитячого харчування. На цих підприємствах - найстрогіший контроль на всіх етапах виробництва, перевірені постачальники сировини, і в результаті соки такої якості, яку в домашніх умовах ви не можете гарантувати.

Але окрім соків, є ще і свіжі фрукти і овочі. Дітям, щоб правильно розвивалися зуби, необхідно гризти, жувати: морквину, яблука. Не можна обмежуватися тільки соками, навіть свіжовіджатими.

newsland.ru