SOS: ціна життя хлопчика – 12 000 гривень!

Допоможіть зібрати кошти на операцію і протез хлопцю, хворому на рак!!!

Якщо 120 людей перерахують всього по 10 гривень – хлопця можна буде врятувати!!! У 14-річного Владислава Кошкалди – саркома . Вже 4 місяці хлопець лікується в Інституті раку. Зараз Владислав заступив на 5 курс хіміотерапії. Потім Владику ЖИТТЄВО НЕОБХІДНА операція з видалення хворої кістки і встановленням колінного протезу. Вартість протезу – 22 тисячі гривень. 10 000 грн. вже зібрані. Не вистачає 12 тисяч гривень.

Якщо протез не куплять, операції не буде. І життя 14-річного хлопчика буде під загрозою!!!! 12 тисяч гривень – сума, на перший погляд невелика. Але у мами Владика, яка виховує його та ще двох дітей сама, таких грошей немає! Допоможіть врятувати хлопчика!!!

Мама – Нагорна Ольга Володимирівна – +38 063 048 58 61

волонтер - Анна Захаріна, +38 067 548 40 40

Реквізити для надання допомоги:

Поповнення через відділення Приватбанка № карти 6762462038701030

Поповнення через інші банки № рахунку 26256790003131

МФО 305299

ЭДРПОУ 143 60 570

Отримувач: КБ Приватбанк

Призначення: Безкорислива фінансова допомога на лікування сина, для поповнення карти № 6762462038701030 , Нагорна Ольга Володимирівна, ИНН 2664908961.