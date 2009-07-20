Сказ лікується за 5 хвилин

Щороку сказ вбиває приблизно 55 тис. Осіб у світі, і, хоча сьогодні існують вельми ефективні методи лікування цієї хвороби, якнайкращим способом боротьби з нею все ж таки є профілактика у вигляді вакцинації. Раніше спроби профілактики сказу у собак, основних переносників захворювання, не приносили успіху через неефективність і складну схему ін`єкцій (до 40 уколів вакцини).

Керівник дослідження Мілош Фабер (Milosz Faber) говорить, що давно було потрібне створення нової могутньої вакцини, здатної забезпечити розвиток довічного імунітету до сказу, в ідеалі - за допомогою однієї ін`єкції. У результаті її розробили. Вакцина містить в собі ту мінімальну дозу ослабленого вірусу сказу, яка здатна викликати стійкий імунітет.

У лабораторії одноразова вакцинація мишей забезпечила їм довічну імунну відповідь на вірус сказу. Більш того, вона допомогла знищити вже існуючі осередки інфекції в мозку мишей. Остання відкрита властивість вакцини дає нову надію людям, страждаючим від наслідків захворювання. Учені вважають, що нова вакцина забезпечить успіх в глобальному знищенні хвороби.

newsland.ru