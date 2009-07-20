Від чого швидко старіють

Ви можете постаріти значно раніше, ніж це заплановано вами і природою. Вашу поведінку можна розцінити як злочин проти власної молодості, якщо ви.

1. Нехтуєте сонцезахисними окулярами і не носите рукавички.

А вони завжди повинні бути при вас! Завжди надягайте окуляри в сонячну погоду. Відмовки ніби на вулиці не літо, ви вискочили лише на 15 хвилин, ви ведете машину - не мають значення. Ультрафіолетові промені усюдисущі, і скло їм не перешкода.

Вибирайте окуляри побільші. Від вузьких мало пуття. Вони не закривають найделікатнішу ділянку – навколо очей. Обов`язково користуйтеся засобами з SPF-фільтрами (у тому числі і декоративною косметикою).

Рукавички – також важливий захист від сонця і вітру. Нехтувати ними – все одно, що говорити зморшкам, пігментним плямам і «цяткам»: «Ласкаво просимо!».

2. П`єте коктейлі і соки через соломинку.

Губи трубочкою? Еротично, але шкідливо – так навколо рота з`являються дрібні променевидні зморшки. Вони досить помітні і насилу піддаються корекції. Той же ефект дає куріння.

Що робити? Кидайте соломинки і сигарети. І не жуйте із завзятістю маніяка, коли сидите в кінотеатрі, перед телевізором або за комп`ютером.

3. Не вірно розумієте знаки, які подає ваша шкіра.

Наприклад, ваші щоки постійно червоніють як маки. Що це означає? Шкіра ослаблена! Іноді це спадкова особливість, але частіше – результат дії сонця або стресу. Уважно стежте за змінами зовнішності.

4. Часто використовуєте радикально інтенсивний скраб.

Нещадно відчищаючи свою бідну шкіру частіше за 1 раз в тиждень, ви ушкоджуєте епідерміс, ослаблюючи його захисні функції. За цим ідуть прищики, роздратування, лущення.

Будьте обережні з продуктами, до складу яких входять фруктові кислоти, якщо у вас чутлива шкіра. Вибирайте засоби з абразивними частинками середньої величини. Після відлущування неодмінно використовуйте хороший зволожуючий засіб.

5. Берете активну участь обличчям в бесіді.

Ілюструвати мімікою емоції – скривджено надувати губки, здивовано підкидати брову або незадоволено морщити носик – милі звички, що наділяють чарівливістю і шармом. І все б нічого, не май вони сумних наслідків у вигляді зморшок. Якщо у вас немає бажання в найближчому часі бути схожим на печене яблуко, приймайте наступні заходи:

Коли говорите по телефону, наклеюйте на лоб і між бровами смужку скотча. Звучить дико, зате допомагає.

Користуйтеся кремом з ретинолом, він зміцнює і розгладжує шкіру.

6. Теребіть ніс, навіть коли він не свербить.

Всі ваші «зворушливі» жести ні до чого, окрім як до почервоніння, забруднення, прищиків і розтягання шкіри, не ведуть. Відучитися від них складно. Постарайтеся чим-небудь зайняти неспокійні руки.

7. Постійно трете очі.

Якщо вас не бентежать темні круги, зморшки і розтягнута шкіра під очима – продовжуйте в тому ж дусі. Якщо ж така перспектива вас не влаштовує, то ось декілька порад:

Наносьте на вії туш, а під очі коректор. Це зупинить вас від бажання потерти очі.

Використовуйте маски для шкіри навколо очей. Це профілактичний засіб від передчасних зморшок.

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