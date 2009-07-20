Від чого швидко старіють
Інтенсивний скраб, соки через соломинку...
Ви можете постаріти значно раніше, ніж це заплановано вами і природою. Вашу поведінку можна розцінити як злочин проти власної молодості, якщо ви.
1. Нехтуєте сонцезахисними окулярами і не носите рукавички.
А вони завжди повинні бути при вас! Завжди надягайте окуляри в сонячну погоду. Відмовки ніби на вулиці не літо, ви вискочили лише на 15 хвилин, ви ведете машину - не мають значення. Ультрафіолетові промені усюдисущі, і скло їм не перешкода.
Вибирайте окуляри побільші. Від вузьких мало пуття. Вони не закривають найделікатнішу ділянку – навколо очей. Обов`язково користуйтеся засобами з SPF-фільтрами (у тому числі і декоративною косметикою).
Рукавички – також важливий захист від сонця і вітру. Нехтувати ними – все одно, що говорити зморшкам, пігментним плямам і «цяткам»: «Ласкаво просимо!».
2. П`єте коктейлі і соки через соломинку.
Губи трубочкою? Еротично, але шкідливо – так навколо рота з`являються дрібні променевидні зморшки. Вони досить помітні і насилу піддаються корекції. Той же ефект дає куріння.
Що робити? Кидайте соломинки і сигарети. І не жуйте із завзятістю маніяка, коли сидите в кінотеатрі, перед телевізором або за комп`ютером.
3. Не вірно розумієте знаки, які подає ваша шкіра.
Наприклад, ваші щоки постійно червоніють як маки. Що це означає? Шкіра ослаблена! Іноді це спадкова особливість, але частіше – результат дії сонця або стресу. Уважно стежте за змінами зовнішності.
4. Часто використовуєте радикально інтенсивний скраб.
Нещадно відчищаючи свою бідну шкіру частіше за 1 раз в тиждень, ви ушкоджуєте епідерміс, ослаблюючи його захисні функції. За цим ідуть прищики, роздратування, лущення.
Будьте обережні з продуктами, до складу яких входять фруктові кислоти, якщо у вас чутлива шкіра. Вибирайте засоби з абразивними частинками середньої величини. Після відлущування неодмінно використовуйте хороший зволожуючий засіб.
5. Берете активну участь обличчям в бесіді.
Ілюструвати мімікою емоції – скривджено надувати губки, здивовано підкидати брову або незадоволено морщити носик – милі звички, що наділяють чарівливістю і шармом. І все б нічого, не май вони сумних наслідків у вигляді зморшок. Якщо у вас немає бажання в найближчому часі бути схожим на печене яблуко, приймайте наступні заходи:
Коли говорите по телефону, наклеюйте на лоб і між бровами смужку скотча. Звучить дико, зате допомагає.
Користуйтеся кремом з ретинолом, він зміцнює і розгладжує шкіру.
6. Теребіть ніс, навіть коли він не свербить.
Всі ваші «зворушливі» жести ні до чого, окрім як до почервоніння, забруднення, прищиків і розтягання шкіри, не ведуть. Відучитися від них складно. Постарайтеся чим-небудь зайняти неспокійні руки.
7. Постійно трете очі.
Якщо вас не бентежать темні круги, зморшки і розтягнута шкіра під очима – продовжуйте в тому ж дусі. Якщо ж така перспектива вас не влаштовує, то ось декілька порад:
Наносьте на вії туш, а під очі коректор. Це зупинить вас від бажання потерти очі.
Використовуйте маски для шкіри навколо очей. Це профілактичний засіб від передчасних зморшок.