Підліток з Китаю, щоб стати "трансформером", 5 років п'є бензин

Бензиновою залежністю і затримкою розумового розвитку обернулася любов до героїв саги "Трансформери" для 14-літнього підлітка в Китаї, повідомляють у понеділок місцеві ЗМІ.

Житель міста Ібінь в провінції Сичуань з дев`яти років щодня пив бензин, щоб "акумулювати енергію і стати доблесним воїном, подібно до героїв мультиплікаційної саги "Трансформери", пишуть видання. Батьки чотирнадцятирічного підлітка розповідають, що спочатку хлопчик "балувався" бензином із запальничок, які крав у магазині, що належить сім`ї. З часом дитина перейшла на вживання палива сімейного мотоцикла. Коли батьки виявили цю пристрасть і замкнули мотоцикл від підлітка, він почав потайки зливати бензин з транспорту сусідів. За свідченням батька дитини, які наводить новинний портал "Чжунгован", хлопчик випивав по дві-три пляшки бензину на день. Батьки, які вже не знають, як напоумити чадо, звернулися до лікарів. Проте, за свідченням фахівців, у хлопчика вже виникла сильна залежність від бензину, що спричинила не тільки психічний розлад, але й фізично підірвала молодий організм.

Тим часом кінотеатри Китаю збирають сотні глядачів на голлівудський блокбастер "Трансформери: помста занепалих". За кілька тижнів прокату фільм зібрав в КНР 58,4 мільйона доларів.

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