Кесарів розтин краще проводити під місцевою анестезією
Мама швидше відновлюється
Виявилося, що жінкам, що народили під місцевим знеболенням, не знадобилося додаткове введення морфію для полегшення болю після операцій, як оперованим під загальним наркозом. Причому в першому випадку допомогли зменшити післяродовий біль звичайні нестероїдні протизапальні засоби.
Пологи під загальним наркозом часто проводять за бажанням самих породіль. Психологічний чинник того, що жінка буде в свідомості під час такої серйозної операції, дуже великий. Страх багатьох людей, не тільки жінок, перед скальпелем примушує проте піддавати себе довгому періоду відновлення після загального наркозу. Після даного наркозу можуть з`явитися і набряки верхніх дихальних шляхів, і порушення ритму серця, і галюцинації. Це неповний список можливих наслідків. З мінусів загального наркозу можна виділити ризик тривалішої кровотечі -- у людини в несвідомому стані не виробляється адреналін, який допомагає крові згорнутися. Неможливість грудного вигодовування в перші дні при прийомі антибіотиків і утруднений початок лактації -- важливі небажані наслідки для молодої мами. Якщо ви упевнені в своїй психіці, то лікарі, як правило, рекомендують місцеву анестезію. Слід врахувати і той факт, що пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями або алергією на ліки загальний наркоз протипоказаний, і про це обов`язково потрібно попередити лікаря.
Застосування ж місцевої анестезії дозволяє матері відразу побачити дитину. Дуже важлива емоційна участь мами в процесі, це відбивається на гормональному рівні і на лактації. Як правило, жінка набагато швидше відновлюється і переживає менше больових відчуттів після операції.