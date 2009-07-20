В Японії хворих на грип A/H1N1 - понад 4 тисячі людей

В Японії кількість хворих на грипом A/H1N1 перевищила 4 тисячі осіб, 150 випадків інфікування було виявлено впродовж останньої доби.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров`я, праці й добробуту Японії, передає РІА «Новости».

За даними японського Мінохоронздоров`я, важких і смертельних випадків у країні не відзначається. Міністерство також повідомило, що вживає заходів для прискорення процесу виробництва вакцини від нового грипу.

Випадки захворювання на грип A/H1N1 підтверджено в усіх 47 префектурах країни.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), підтверджено 94 тисячі 512 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 у 135 країнах і територіях, 429 осіб померли. Найбільша кількість випадків захворювання на A/H1N1 зареєстрована в США, Мексиці, Канаді, Великій Британії, Чилі і Австралії.

ВООЗ 11 червня вперше більш ніж за 40 років офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку із стрімким розповсюдженням світом грипу A/H1N1.