Потрібна термінова допомога вагітній жінці, яка виношує трійню!

Алла Байрачна з Полтави виношує трьох малюків. Вагітність перебігає дуже складно. Щоб забезпечити нормальні пологи і виходити діток відразу після народження необхідно лише на ліки щонайменше 36 тисяч гривень.

До пологів залишилося дуже мало часу.

Ваша допомога може врятувати життя чотирьом людям!

Спасибі!

Для підтвердження інформації звертатися за адресою:

36038 Полтава, ул.Енгельса, 27/в

Міський клінічний пологовий будинок

8 053 267 63 17

8 053 267 63 04

8 053 267 63 00

Головний лікар Удовицька Наталія Олегівна

8 066 724 36 08

Байрачна Вікторія (сестра)

8 095 446 89 02

8 063 306 77 16