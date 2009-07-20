У світі щоденно реєструють 2 тис хворих на грип A/H1N1

Щодня в світі реєструється близько 2 тис. хворих на грип A/H1N1.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНІЩЕНКО.

«У світі щоденна реєстрація становить близько 2 тис. хворих», - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

За його словами, в світі на сьогоднішній день зареєстровано 129 тис. 911 випадків захворювання на грип A/H1N1, із них зі смертельним результатом 743.

Г.ОНІЩЕНКО зазначив, що найбільше зареєстровано в США – понад 40 тис. (263 померлих), Мексиці - понад 11 тис. (121 померлий), Канаді – понад 10 тис. (45 померлих).

За його словами, загалом грип A/H1N1 виявлено в 139 державах світу.

Він повідомив, що станом на п`ятницю в Росії було зареєстровано 9 випадків захворювання.

«Думаю, що до кінця дня ми підтвердимо ще людей п`ять або шість (хворих)», - сказав Г.ОНІЩЕНКО, додавши, що за вихідні виявлено підозрілі випадки.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Г.ОНІЩЕНКО зазначив, що Росія до вересня планує запустити в промислове виробництво вакцину проти грипу A/H1N1.