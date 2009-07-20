Погода на завтра

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. На Лівобережжі та у Криму короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. На решті території без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у південній та східній частині вночі 18-23°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 11-16°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.