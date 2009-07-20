Харківщина: зібрано кошти на дихальний апарат для дітей

16:29, 20 липня 2009
Країна
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90 тисяч - від продажу борщу

 Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ на етно-мистецькому фестивалі "Печенізьке поле" назбирав 90 тис. грн. для придбання дихального апарату для обласної дитячої лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, таким був виторг від продажу "Борщу по-губернаторськи" з товченим салом і пампушками, звареного А.АВАКОВИМ і його заступниками.

Було приготовлено понад 500 порцій цього блюда. Частина борщу розійшлася серед гостей фестивалю безкоштовно, а частина пішла на частування бізнесменів, які й жертвували на придбання портативного ультразвукового апарату для обласної дитячої клінічної лікарні №1.

Цей прилад допоможе без опромінення своєчасно виявити вроджені пороки серця, головного мозку та інших органів у немовлят і дітей раннього віку та вчасно поставити діагноз.

Довідка УНІАН. Етно-мистецький фестиваль "Печенізьке поле" проходить з 2002 року. Торік за гороховий суп, зврений губернаторською командою, було зібрано 80 тис. грн. На ці кошти придбано автобус для дитячого будинку.

 

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