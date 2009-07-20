У Києві виділять з млн грн на підготовку лікарень до зими

На підготовку лікувально-профілактичних закладів Києва до осінньо-зимового періоду з міського бюджету планують виділити 3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йдеться у відповідному розпорядженні щодо підготовки міського господарства до опалювального сезону 2009-2010 року, підписаному Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Зокрема, 1 млн. 754 тис. заплановано виділити на ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, покрівель, фасадів, бойлерних, теплопунктів і котелень 12-ти дитячих санаторіїв, двох міських Будинків дитини, міського протитуберкульозного диспансеру, Міської клінічної лікарні медичної допомоги, Міської психоневрологічної лікарні, Міської спеціалізованої станції швидкої психіатричної допомоги, Міської туберкульозної лікарні, Міського центру крові, Міського госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни, стоматологічної поліклініки Дніпровського району, шкірно-венерологічних диспансерів Святошинського і Подільського районів.

643 тис. грн. спрямують на підготовку до опалювального сезону лікувальних закладів, підпорядкованих територіальному медичному об’єднанню (ТМО) «Лівобережне». Це, зокрема, міські клінічні лікарні №№ 1, 2, 3, 11, поліклініки №№ 2, 3 Дарницького району, поліклініки №№ 1, 2, 3 Деснянського району, поліклініка № 2 Дніпровського району та 2 центральні районні поліклініки (ЦРП) Дарницького і Деснянського районів.

Ще 224 тис. грн. виділять на ремонт мереж, теплопунктів, фасадів і покрівель медичних установ, що входять до сфери управління ТМО «Либідське». Серед них: дитяча клінічна лікарня № 4 Солом’янського району, Міська клінічна лікарня № 6, поліклініка № 4 Святошинського району, а також ЦРП Голосіївського і Святошинського районів.

На підготовку до осінньо-зимового періоду лікувальних закладів, підпорядкованих ТМО «Старокиївське», виділять 378 тис. грн. Зокрема, йдеться про три дитячі клінічні лікарні (№№ 1, 6, 9), дві дитячі поліклініки Шевченківського району (№№ 2, 5), п’ять міських клінічних лікарень (№№ 8, 12, 15, 17, 18), поліклініки Оболонського (№ 1), Печерського (№1), Подільського (№ 3) та Шевченківського (№ 2) районів, Центри «Здоров’я» Печерського та Шевченківського районів, а також ЦРДП Оболонського і ЦРП Подільського районів.